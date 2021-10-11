В ЕС назвали имена 8 россиян, попавших под новые санкции за оккупацию Крыма: список
11 октября 2021 , 17:36Читати новину українською
Источник:European Council
Евросоюз расширил санкции против россиян, которые подрывали территориальную целостность Украины. В список включили еще 8 оккупантов.
В перечень добавили людей, которые работают в так называемом "судебном секторе" временно оккупированного Россией Крыма.
В тему Евросоюз включит еще 8 человек в санкционный список за агрессию России против Украины
Кто попал под санкции
- Белоусов Михаил – так называемый "судья" в Симферополе,
- Долгополов Андрей – "глава райсуда" в Симферополе,
- Колпиков Евгений – прокурор в Ростове-на-Дону,
- Магомедов Магомед – "следственное управление СК" по Крыму,
- Михайлюк Леонид – "глава управления ФСБ" по Крыму,
- Можелянский Виктор – "заместитель главы райсуда" в Симферополе,
- Редько Галина – "судья верховного суда" Крыма,
- Терентьев Владимир – "глава управления СК" по Крыму.
Что известно о продлении санкций
ЕС еще 8 сентября согласовал продление санкций против российских компаний и россиян. Сейчас ограничения продлили до 15 марта 2022 года. Они распространяются на 185 человек и 48 субъектов хозяйствования
Санкции предусматривают запрет на поездки в ЕС и замораживание активов оккупантов на территории ЕС.Обратите внимание! Санкции ввели в марте 2014 года, когда Россия оккупировала Крым. С тех пор их продолжают каждые полгода.