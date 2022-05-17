ЕС не допустит, чтобы у Украины закончилось оружие в критический для нее момент, – Боррель

Главный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что блок не оставит Украину без военной техники, поскольку война с Россией до сих пор продолжается.

Об этом он заявил 17 мая после встречи министров обороны стран Евросоюза в Брюсселе.

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По его словам, допустить того, чтобы в Украине закончилось оборудование, нельзя.

Европейский союз не допустит, чтобы у Украины закончилось оборудование,

– заявил Боррель журналистам.

Военная помощь Украине от ЕС

Напомним, что накануне Евросоюз согласовал 500 миллионов евро помощи Украине. Средства пойдут на тяжелое вооружение – бронетехнику, танки, тяжелую артиллерию и боеприпасы. А в целом сумма европейской помощи Украине достигает уже 2 миллиардов евро.

Боррель отметил, что это – лишь верхушка айсберга, ведь кроме этого государства-члены помогают и лично, не требуя возмещения.

Накануне США также оказали Украине дополнительную помощь

Ранее Палата представителей Конгресса США одобрила новый пакет поддержки для Украины. "За" проголосовали 367 конгрессменов, "против" – 57. В новом пакете поддержки – военная помощь на 39,8 миллиарда долларов.

Осталось лишь одобрение Сената, после чего документ передадут на подпись президенту Джо Байдену.

15 мая министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном. По его словам, "больше оружия и другой помощи – на пути в Украину".

Также не стоит забывать и о долгожданном ленд-лизе.

Ленд-лиз для Украины: что стоит знать

9 мая президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины. Такое решение принимали только во время Второй мировой войны.

Ленд-лиз означает значительно более простой механизм передачи военной помощи Украине и нам не придется выпрашивать то или иное оружие. Оно автоматически будет поступать нам в том количестве, которое нужно.

Владимир Зеленский объяснил обеспокоенным украинцам: "Хотя формально это как бы заем, но, по сути, он настолько выгоден, что называть его займом некорректно".

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