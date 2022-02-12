ЕС не планирует закрывать представительства в Украине

США и Канада временно приостановили работу своих посольств в Киеве. Евросоюз закрывать свои дипломатические представительства пока не планирует.

Такое заявление сделал 12 февраля Жозеп Боррель, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности. Его слова процитировали на сайте Европейского совета.

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По словам Борреля, Евросоюз и все его государства-члены координируют свои действия с учетом текущих угроз нового российского вторжения в Украину. Дипломатические представительства в Киеве продолжают свою работу.

Они остаются в Киеве и продолжают работать в поддержку граждан ЕС и в сотрудничестве с украинскими властями,

– говорится в сообщении.

В то же время в ЕС объяснили, что присутствие персонала и рекомендации по поездкам для граждан ЕС при необходимости будут менять, учитывая ситуацию с безопасностью.

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Ранее США предупредили , что переводят часть работников посольства из Киева во Львов. Канада приостанавливает работу посольства в столице и отправляет дипломатов во Львов.

Боррель подтвердил, что ЕС неизменно поддерживают территориальную целостность и суверенитет Украины, а также дипломатические усилия нашего государства по деэскалации ситуации возле границ. "Напоминаем, что любая дальнейшая военная агрессия против Украины будет иметь серьезные последствия", – добавил он.

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