Таку заяву зробив 12 лютого Жозеп Боррель, верховний представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки. Його слова процитували на сайті Європейської ради.

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За словами Борреля, Євросоюз та усі його держави-члени координують свої дії з урахуванням поточних загроз нового російського вторгнення в Україну. Дипломатичні представництва у Києві продовжують свою роботу.

Вони залишаються у Києві та продовжують працювати на підтримку громадян ЄС й у співпраці з українською владою,

– мовиться у повідомленні.

Водночас в ЄС пояснили, що присутність персоналу та рекомендації щодо поїздок для громадян ЄС за необхідності будуть змінювати, враховуючи безпекову ситуацію.

Довідка. Раніше США попередили, що переводять частину працівників посольства з Києва до Львова. Канада призупиняє роботу посольства у столиці й також відправляє дипломатів у Львів

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Боррель підтвердив, що ЄС незмінно підтримує територіальну цілісність та суверенітету України, а також дипломатичні зусилля нашої держави щодо деескалації ситуації біля кордонів. "Нагадуємо, що будь-яка подальша військова агресія проти України матиме серйозні наслідки", – додав він.

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