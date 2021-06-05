Еврокомиссия не подтвердила завершение укладки первой нитки "Северного потока-2"

В России признали, что Еврокомиссия пока не располагает информацией о том, завершена ли укладка первой нитки "Северного потока-2". Никаких комментариев по этому вопросу в ЕС пока не предоставляют.

Пресс-служба Еврокомиссии сообщила, что у них нет соответствующей информации. Пока о завершении укладки труб первой нитки "Северного потока-2" говорил только российский президент Владимир Путин.

Заметьте Завершение "Северного потока-2": Путин заверил, что транзит газа через Украину сохранится

Он заявил, что это произошло якобы в пятницу, 4 июня. Кроме того, Россия якобы надеется завершить строительство газопровода до конца 2021.

Между тем в Министерстве внутренних дел Украины сообщили о возможных провокациях в случае запуска "Северного потока-2". Соответствующую информацию предоставили украинские разведчики.

По словам Арсена Авакова, сейчас украинские правоохранители разрабатывают различные сценарии и схемы реагирования касательно объектов критической инфраструктуры.

Наверное, Путин захочет пустить газ в обход Украины. Поэтому мы ожидаем, что никто не будет ждать, что будут провокации, попытки терактов на нашем участке газопровода. Когда скажут: "смотрите, видите, поэтому пускаем через Северный поток-2",

– сказал Аваков.