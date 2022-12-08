ЕС утвердил непризнание паспортов России, выданных на оккупированных территориях Украины и Грузии

Совет Европейского Союза принял решение не признавать российские проездные документы, изданные на оккупированных территориях Украины и Грузии.

Что это значит

Отныне российские проездные документы, выданные в оккупированных Россией областях Украины или на самопровозглашенных обособленных территориях Грузии, или проживающим там лицам, не будут считаться действительными проездными документами для получения визы или пересечения границ Шенгенской зоны.

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Это решение направлено на определение общего подхода, обеспечение надлежащего функционирования внешней границы и общей визовой политики, а также обеспечение безопасности стран-членов ЕС.

Решение является ответом на "неспровоцированную и неоправданную военную агрессию России против Украины", а также "результатом одностороннего решения России признать независимость грузинских территорий – Абхазии и Южной Осетии – в 2008 году",

– говорится в сообщении.

Россия не имеет права выдавать соответствующие документы

С начала незаконной аннексии Крыма, состоявшейся в марте 2014 года, Россия выдает российские загранпаспорта жителям полуострова.

В апреле 2019 года эта практика распространилась на неподконтрольные украинским властям части Донецкой и Луганской областей, а в июле 2022 года – на оккупированные территории Херсонской и Запорожской областей.

Совет Евросоюза отметил, что систематическая выдача российских паспортов на этих оккупированных территориях является еще одним нарушением норм международного права и территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.