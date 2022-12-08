ЕС утвердил непризнание паспортов России, выданных на оккупированных территориях Украины и Грузии
Источник:Европейский совет
Совет Европейского Союза принял решение не признавать российские проездные документы, изданные на оккупированных территориях Украины и Грузии.
Что это значит
Отныне российские проездные документы, выданные в оккупированных Россией областях Украины или на самопровозглашенных обособленных территориях Грузии, или проживающим там лицам, не будут считаться действительными проездными документами для получения визы или пересечения границ Шенгенской зоны.
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Это решение направлено на определение общего подхода, обеспечение надлежащего функционирования внешней границы и общей визовой политики, а также обеспечение безопасности стран-членов ЕС.
Решение является ответом на "неспровоцированную и неоправданную военную агрессию России против Украины", а также "результатом одностороннего решения России признать независимость грузинских территорий – Абхазии и Южной Осетии – в 2008 году",
– говорится в сообщении.
Россия не имеет права выдавать соответствующие документы
- С начала незаконной аннексии Крыма, состоявшейся в марте 2014 года, Россия выдает российские загранпаспорта жителям полуострова.
- В апреле 2019 года эта практика распространилась на неподконтрольные украинским властям части Донецкой и Луганской областей, а в июле 2022 года – на оккупированные территории Херсонской и Запорожской областей.