ЕС не рассматривает простой запрет на импорт российской нефти, – фон дер Ляйен

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС не рассматривает простой запрет на покупку российской нефти. Такой шаг, по ее мнению, будет только способствовать повышению доходов России от продажи энергоносителя.

Об этом фон дер Ляйен рассказала в интервью немецкому изданию Bild, опубликованному 17 апреля. Европейская чиновница, в частности, анонсировала шестой пакет санкций, направленный против России.

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Почему ЕС медлит с эмбарго на российскую нефть

Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что ЕС не рассматривает простой запрет для России экспортировать нефть в европейские государства. Это якобы приведет к дефициту и росту рыночных цен на энергоноситель, а значит – усилит режим Путина.

Основная цель санкций – сократить доходы Путина. Но нефтью торгуют по всему миру. Чего не должно произойти, так это того, что Путин получит еще большие цены на других рынках за поставки, которые должны идти в ЕС. Поэтому сейчас мы разрабатываем разумные механизмы, которые позволят включить нефть в следующий санкционный пакет,

– объяснила фон дер Ляйен.

Вместе с тем, по словам президента Еврокомиссии, шестой пакет санкций предусматривает наказание крупнейшего российского банка – "Сбербанка". Как известно, ранее он не вошел в список российских финучреждений, которые отключили от системы SWIFT.

Фон дер Ляйен добавила, что ЕС продолжает рассматривать ограничения именно российского банковского сектора и заверила, что энергетические вопросы активно обсуждаются.

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