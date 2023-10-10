ЕС нуждается в ответе на один вопрос, касающийся вступления Украины

Свежие заголовки в Politico – отличная иллюстрация процессов, начавшихся в ЕС после того, как наше вступление в Евросоюз стало вполне реальным. Саммит в испанской Гранаде поднял на поверхность суть внутренних европейских дискуссий. За ними нужно следить, потому что их содержание уже скоро превратится в жесткую переговорную позицию ЕС.

Вариант ответа есть

Эта переговорная позиция отнюдь не касается исключительно внедрения норм законодательства ЕС в Украине, как мы к этому привыкли ранее. Она будет жесткой и циничной и на нее никак не повлияют наши "европейские амбиции" и уже традиционная мегаломания в планах.

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Почему я так в этом уверена?

Ибо утверждение Жан-Клода Юнкера (бывшего президента Европейской комиссии – 24 Канал) о коррупции, безусловно, превратится в требование проверки: "А как Украина применяет требования ЕС в своем законодательстве? Или бизнес не обходит их, просто давая взятки?".



Что пишет Politico об Украине / Коллаж автора

История с расчетами сумм из бюджета ЕС, необходимых после вступления Украины, ставит вопрос:

"А как государства ЕС, которые потеряют миллиардные дотации, компенсируют их себе?";

или: "Каким будет вклад Украины в экономику этих стран?"

Ответа на этот вопрос нет, но он уже поставлен очень четко и не исчезнет после переговоров. Один из вариантов ответа – это возможность компаниям из этих стран зарабатывать в Украине. И об этом придется говорить.

Заметьте Чем отличаются войны в Украине и в Израиле

Классическая структура переговоров, выработанная ЕС за годы, будет скорее формальным фасадом. Самыми интересными будут требования, которые будут предъявляться на "техническом уровне". Речь идет о ставках налогов, которые нужно выводить на уровень ЕС, о структуре собственности крупных компаний с пожеланиями иметь акционеров из ЕС и т.д.

Очевидно, что мы способны одобрить все необходимые законы и формально выполнить требования за 2 года, как это определено сейчас. Пока ЕС не получит ответа на более глубокие вопросы, наше вступление в Евросоюз либо будет тормозиться, либо будет происходить на условиях, которые окончательно возложат на лопатки остатки украинского бизнеса.

Даже формула "сначала реформа ЕС, а затем вступление Украины" – это тоже требования к нам. Речь идет не просто об изменении правил, по которым решение о вступлении Украины можно ускорить. Речь идет именно об определении нашего места и вклада в ЕС.