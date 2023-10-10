Варіант відповіді є

Ця переговорна позиція аж ніяк не стосуватиметься виключно впровадження норм законодавства ЄС в Україні, як ми до цього звикли раніше. Вона буде жорсткою та цинічною і на неї ніяк не впливатимуть наші "європейські амбіції" та вже традиційна мегаломанія в планах.

Цікаво У росіян є одна навичка, як "не програвати"

Чому я так в цьому впевнена?

Бо твердження Жан-Клода Юнкера (колишнього президента Європейської комісії – 24 Канал) про корупцію, безумовно, перетвориться на вимогу перевірки: "А як Україна застосовує вимоги ЄС у своєму законодавстві? Чи бізнес часом не обходить їх, просто даючи хабарі?".



Що пише Politico про Україну / Колаж авторки

Історія з обрахунками сум з бюджету ЄС, необхідних після вступу України, ставить питання:

"А як держави ЄС, що втратять мільярдні дотації, компенсують їх собі?";

або: "Яким буде внесок України в економіку цих країн?".

Відповіді на це питання немає, але воно вже поставлене дуже чітко і не зникне після перемовин. Один з варіантів відповіді – це можливість компаніям з цих держав заробляти в Україні. І про це доведеться говорити.

Зауважте Чим відрізняються війни в Україні та Ізраїлі

Класична структура переговорів, вироблена ЄС за роки, буде скоріше формальним фасадом. Найцікавішими будуть вимоги, які ставитимуться на "технічному рівні". Мовиться про ставки податків, які треба виводити на рівень ЄС, про структуру власності великих компаній з побажаннями мати акціонерів з ЄС тощо.

Є очевидним, що ми здатні схвалити всі необхідні закони й формально виконати вимоги за 2 роки, як це визначено наразі. Поки ЄС не отримає відповіді на глибші питання, наш вступ в Євросоюз або буде гальмуватися, або відбуватиметься на умовах, які остаточно покладуть на лопатки залишки українського бізнесу.

Навіть формула "спочатку реформа ЄС, а потім вступ України" – це теж про вимоги до нас. Йдеться не просто про зміну правил, за якими рішення про вступ України можна пришвидшити. Йдеться саме про визначення нашого місця і внеску в ЄС.