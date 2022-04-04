ЕС обсудит новый пакет санкций против России: говорится и об эмбарго, – Financial Times

Уже в среду, 6 апреля, Евросоюз намерен обсудить новый пакет карательных ограничений против России. Вероятно, одной из предложенных санкций будет эмбарго на российские энергоресурсы.

Об этом сообщают СМИ со ссылкой на источники среди европейских чиновников. Ужесточить санкции страны ЕС решили после жутких фото преступлений оккупантов в городах Киевской области.

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О каких санкциях может говориться:

персональные ограничения,

запрет на использование портов,

экспортные ограничения,

эмбарго на энергоресурсы.

Отметим, что накануне ряд мировых лидеров сообщили, что шокированы фото, которые они увидели с Киевщины. И премьер Британии, и президент Франции и канцлер Германии подчеркнули, что Россия должна нести ответственность за преступления.

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На немедленном ужесточении санкций настаивает и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он объяснил: говорится об отключении российских банков от SWIFT, запрете на использование российскими судами портов и эмбарго на энергоресурсы.