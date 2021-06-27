ЕС отказал Меркель: в Европе не могут согласовать отношения с Россией

Европейские лидеры на саммите не поддержали предложение Ангелы Меркель провести встречу с Владимиром Путиным. И это несмотря на то, что за инициативу канцлера Германии выступили лидеры таких мощных игроков ЕС как Франции, Австрии и Италии.

Меркель считает, что Европейский Союз должен искать прямого контакта с Россией и российским президентом. В то же время президент Франции Эммануэль Макрон отмечал, что диалог необходим для стабильности европейского континента, однако поступаться принципами не собираются.

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Многие европейские политики услышали о соответствующей инициативе канцлера Германии лишь накануне саммита в Брюсселе, что стало для них полной неожиданностью. Не ожидали такой демарш Ангелы Меркель и в Киеве.

"Мы будем детально разбираться, что стоит за этой инициативой, почему именно сейчас, как дальше будут вести себя Берлин и Париж", – сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Евросоюз стремится строить собственный диалог с Москвой

Немецкие СМИ предположили, что крупные игроки ЕС решили восстановить саммиты с Путиным, которые были заморожены с 2014 года, когда Россия оккупировала украинский Крым – чтобы не зависеть от политики Белого дома, который начал такой диалог с главой Кремля в Женеве.

Они тоже хотят иметь диалог, чтобы у них была своя повестка дня отношений с Россией, чтобы иметь и защищать свои интересы,

– предположил эксперт Международного центра перспективных исследований Николай Капитоненко.

В Германии и Франции действует активное пророссийское лобби, которое пытается настроить европейские политические элиты быть более открытыми к Москве. Кроме того, крупный бизнес в этих странах стремится восстановить нормальные отношения с российскими партнерами, которые значительно ухудшились после введения антироссийских санкций. На этом фоне предложение Меркель может стать опасным прецедентом для Украины.

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"Главные риски, что Евросоюз вернется к квазинормальности отношений с путинским режимом. Это означает, что возможна отмена части санкций. Это значит карт-бланш для Путина перезагружаться в новую версию путинского режима. Это значит, что красные линии очень сложно будет выставлять Путину", –

сказал министр иностранных дел Украины с 2014 до 2019 года Павел Климкин.

ЕС не может согласовать отношения с Россией

В то же время пока об предательстве не говорится, ведь большинство европейских лидеров не поддержали инициативу Ангелы Меркель. Однако ситуация в Евросоюзе довольно шаткая. Меркель с осени 2021 года уже не будет руководить Германией.



В Германии может действовать так называемое пророссийское лобби / Фото The New York Times

Во Франции в апреле 2022 года будут избирать нового президента. И пока не известно, кто станет во главе Евросоюза. Сейчас в Европе преобладают разносторонние силы. Поэтому в Брюсселе несмотря на громкие декларации до сих пор не могут согласовать единой позиции относительно отношений с Россией.

Большинство европейских политиков действует прагматично, защищают интересы собственной страны и собственного бизнеса в частности. Так должна действовать и украинская власть, отметили эксперты – необходимо активно налаживать прямые отношения с ключевыми политиками в главных странах Евросоюза, чтобы сформировать единый фронт поддержки нашего государства.

Одна ключевых задач нашей внешней политики: нужно взять наших партнеров и сказать "Это ключевая тема, это угроза и для нас, и для вас, говорите, что это красная линия",

– отметил Павел Климкин

Почему отношения с США важны

Кроме того, необходимо усиливать отношения с главным партнером на мировой арене – Соединенными Штатами, считает Павел Климкин. Во время своего недавнего визита в Европу Джо Байден неоднократно подчеркивал: США готовы вновь возглавить свободный, демократический мир.



Байден подчеркивал, что США готовы возглавить демократический мир / Фото The New York Times

В Европе благосклонно отнеслись к такому решению Белого дома, ведь при президентстве Дональда Трампа североатлантическое единство испытало упадок. На фоне таких геополитических процессов приобретает особое значение визит Владимира Зеленского в белый дом в июле 2021 года. Поскольку от качества диалога с Вашингтоном во многом будут зависеть и отношения с ЕС.