ЕС отключает семь российских банков от SWIFT: перечень

Постоянные представители Евросоюза одобрили список из 7 российских банков, которые отключат от всемирной платежной системы SWIFT. Это означает, что они не смогут переводить деньги за границу.

Банкам будет предоставлено 10 дней на прекращение своих операций SWIFT.

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ЕС исключает семь российских банков от SWIFT

Так, высокопоставленный чиновник ЕС пояснил, что банки были избраны на основе их связей с российским государством, а государственные банки уже подпали под санкции после аннексии Крыма в 2014 году.

Все эти банки, которые мы перечислили под SWIFT... все они основаны на их связи с государством и неявной связи с военными усилиями. Мы не шли на полный запрет во всей банковской системы,

– сказал чиновник.

Источники называют следующие семь банков:

ВТБ, "Россия", "Открытие", "Новикомбанк", "Промсвязьбанк", "Совкомбанк", ВЭБ. РФ.

Заметим, отключение от SWIFT означает, что российские банки не смогут переводить деньги за рубеж, а также внутри страны – им придется перейти на изолированную отечественную систему.

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