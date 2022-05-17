ЕС открыл для поставки горючего в Украину специальные коридоры, – Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль 17 мая провел встречу с представителями топливного бизнеса по обеспечению Украины горючим.

Из-за того, что российские войска уничтожили нефтеперерабатывающую инфраструктуру и нефтехранилища – в Украине возник дефицит горючего.

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Чтобы преодолеть этот кризис, государство уже снизило НДС с 20% до 7% на бензин, дизельное горючее и сжиженный газ и согласовало нулевую ставку акциза на эти позиции.

Переговоры с ЕС

Денис Шмыгаль сообщил, что обсуждал решение проблемы с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Евросоюз ввел для Украины так называемые "коридоры солидарности". Подобный инструмент работал до пандемии внутри Европы, когда развозили вакцины и медикаменты. Власть делает и готова делать все необходимое, чтобы дать бизнесу возможность завозить горючее в страну.

– сообщил Денис Шмыгаль.

"На пунктах пропуска автомобильному и железнодорожному транспорту с горючим предоставляется абсолютный приоритет. Мы также ведем переговоры и о других путях поставки, чтобы расширить наши логистические возможности", – добавил Шмыгаль.

Кроме того, в Государственной пограничной службе отметили, что автомобильный транспорт с горючим проходит границу с украинской стороны без очередей.

Что известно о дефиците топлива в Украине

В Украине возник дефицит горючего, на заправках образовались очереди. Остатков для нужд украинцев осталось буквально на несколько дней. По словам Минэкономики Юлия Свириденко, будущие запасы топлива удается обеспечить совершенно новыми путями. Но из оставшихся на данный момент бензина есть на 5 дней, а дизеля по стране – на 3 дня.

Большие сети АЗС ввели ограничения по продаже горючего. Также следует иметь мобильные приложения, чтобы заправить больше бензина. Об этом говорится в сообщениях сетей ОККО и WOG.

По предварительным оценкам, для нормализации ситуации требуется примерно месяц. Директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн надеется, что уже к июню 2022 года ситуация с горючим улучшится.

Куюн объяснял, что происходит с топливом в Украине: смотрите видео