Расстреливали гражданских и медиков: ЕС отреагировал на военные репрессии в Мьянме
Евросоюз осудил репрессии со стороны военных в отношении протестующих в Мьянме. Во время акций против переворота военные расстреляли гражданских лиц. В частности, медиков.
Источник:Европейская служба внешних действий
В ЕС отметили, что жертвами репрессий стали сотни человек.
Обратите внимание В Мьянме силовики расстреляли по меньшей мере 34 протестующих: нападали и на медиков
Невооруженные гражданские и медицинский персонал были застрелены, сотни людей были арестованы, что является грубым нарушением международного законодательства,
– говорится в сообщении.
Кроме того, хунта Мьянмы целенаправленно преследует журналистов страны. Одних представителей СМИ военные запугивают, других – задерживают.
ЕС сообщает, что репрессиями в отношении журналистов военные пытаются скрыть от мира свои зверства и мужество народа, который не признает власть мятежников. Однако ни о какой легитимизации хунты Мьянмы не может даже быть и речи.
Массовые расстрелы в Мьянме: что известно
- 1 февраля военные захватили власть в Мьянме.
- С тех пор они сделали все возможное, чтобы отрезать жителей страны от мира. В частности, заблокировали социальные сети.
- В то же время тирания со стороны военных не испугала народ. Люди регулярно выходят на массовые протесты против самопровозглашенной власти.
- 3 марта стало самым кровавым днем в истории протестов против мятежников. Военные расстреляли 38 протестующих. Среди них были даже дети.
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