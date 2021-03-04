Евросоюз осудил репрессии со стороны военных в отношении протестующих в Мьянме. Во время акций против переворота военные расстреляли гражданских лиц. В частности, медиков.

В ЕС отметили, что жертвами репрессий стали сотни человек.

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Невооруженные гражданские и медицинский персонал были застрелены, сотни людей были арестованы, что является грубым нарушением международного законодательства,

– говорится в сообщении.

Кроме того, хунта Мьянмы целенаправленно преследует журналистов страны. Одних представителей СМИ военные запугивают, других – задерживают.

ЕС сообщает, что репрессиями в отношении журналистов военные пытаются скрыть от мира свои зверства и мужество народа, который не признает власть мятежников. Однако ни о какой легитимизации хунты Мьянмы не может даже быть и речи.

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