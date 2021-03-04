Євросоюз засудив репресії з боку військових щодо протестувальників у М'янмі. Під час акцій проти перевороту військові розстріляли цивільних громадян. Зокрема, медиків.

У ЄС наголосили, що жертвами репресій стали сотні людей.

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Неозброєні цивільні громадяни та медичний персонал були застрелені, сотні людей були арештовані, що є грубим порушенням міжнародного законодавства,

– мовиться у повідомленні.

Окрім того, хунта М'янми цілеспрямовано переслідує журналістів країни. Одних представників ЗМІ військові залякують, інших – затримують.

ЄС повідомляє, що репресіями щодо журналістів військові намагаються приховати від світу власні звірства та мужність народу, який не визнає владу заколотників. Однак про жодну легітимізацію хунти М'янми не може навіть мовитися.

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