ЕС планирует обвинить Россию в использовании газа в качестве оружия, – СМИ

Лидеры ЕС обсудят, как реагировать на резкий рост цен на энергоносители и угрозу полного отключения российского газа. Ожидается, что они обвинят Москву в использовании энергии в качестве оружия.

Лидеры 27 стран Европейского Союза, согласно проекту заявления на саммите, возложат вину за огромный скачок цен и падение глобального на войну, начатую Россией.

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Россия может остановить поставки газа в ЕС

После беспрецедентных санкций Запада, введенных из-за вторжения, десяток европейских стран пострадали от сокращения газовых потоков из России. Это вызвало поиск альтернативных источников поставок по всему блоку.

Это только вопрос времени, когда россияне закроют все поставки газа.

– сказал один чиновник ЕС.

Министр экономики Германии Роберт Хабек предупредил, что его страна приближается к дефициту газа, если поставки из России останутся столь же низкими, как сейчас, и некоторые отрасли промышленности придется закрыть на зиму.

"Компаниям придется остановить производство, уволить своих работников, цепочки поставок разрушатся, люди не смогут оплачивать счета за отопление. Это часть стратегии президента России Владимира Путина по разделу страны", – сказал он.

Россия покрывала 40% потребностей ЕС в газе до войны. В Германии вообще 55% – это российский газ, поэтому страна будет испытывать огромную нехватку голубого топлива.

Совместное заявление лидеров

Согласно пятничному проекту заявления, лидеры ЕС обратятся в Еврокомиссию с призывом найти решение в поставке энергоносителей по доступным ценам в ответ на то, что Москва использует газ в качестве оружия. Страны ЕС уже вложили миллиарды евро в снижение налогов и субсидии для борьбы с ростом цен на энергоносители.

Это приводит к немалым затратам, что заставляет многих пытаться найти решение, а страны ЕС не соглашаются по поводу совместного решения для решения проблемы повышения цен.

Но они также подчеркнут, что их экономики остаются фундаментально сильными и пообещают оставаться единственными в ответ на вызовы, связанные с войной России против Украины.

Газовый шантаж России

Ранее в России заявили, о снижении поставок газа через "Северный поток" на 40%. Это прикрывают именно техническими проблемами. В сутки транспортируют 100 миллионов кубов газа, а раньше было 167. Эксперты считают, что таким образом Москва хочет добиться снятия санкций. Кремль пытается убедить, что Европа больше пострадает от того, что вводит санкции, чем сама Россия. В целом, российские поставки газа в Европу уже сократились в 2,5 раза.

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