Лідери 27 країн Європейського Союзу, згідно з проєктом заяви на саміті, покладуть провину за величезний стрибок цін і падіння глобального на війну, яку розпочала Росія.

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Росія може зупинити поставки газу в ЄС

Після безпрецедентних санкцій Заходу, запроваджених через вторгнення, десяток європейських країн наразі постраждали від скорочення газових потоків з Росії. Це викликало пошуки альтернативних джерел поставок по всьому блоку.

Це лише питання часу, коли росіяни закриють усі поставки газу,

– сказав один чиновник ЄС.

Міністр економіки Німеччини Роберт Хабек попередив, що його країна наближається до дефіциту газу, якщо поставки з Росії залишаться такими ж низькими, як зараз, і деякі галузі промисловості доведеться закрити на зиму.

"Компаніям доведеться зупинити виробництво, звільнити своїх працівників, ланцюжки поставок зруйнуються, люди не зможуть оплачувати рахунки за опалення. Це частина стратегії президента Росії Володимира Путіна щодо поділу країни", – сказав він.

Росія покривала 40% потреб ЄС у газі до війни. В Німеччині взагалі 55% – це російський газ, тому країна відчуватиме величезний брак блакитного палива.

Спільна заява лідерів

Згідно з п'ятничним проєктом заяви, лідери ЄС звернуться до Єврокомісії із закликом знайти рішення в постачанні енергоносіїв за доступними цінами у відповідь на те, що Москва використовує газ в якості зброї. Країни ЄС вже вклали мільярди євро на зниження податків і субсидії для боротьби зі зростанням цін на енергоносії.

Це призводить до чималих витрат, що змушує багатьох намагатися знайти рішення, а країни ЄС не погоджуються щодо спільного рішення для розв'язання проблеми підвищення цін.

Але вони також підкреслять, що їхні економіки залишаються фундаментально сильними, і пообіцяють залишатися єдиними у відповідь на виклики, пов'язані з війною Росії проти України.

Газовий шантаж Росії

Раніше в Росії заявили, про зниження постачання газу через "Північний потік" на 40%. Це прикривають саме технічними проблемами. За добу транспортують 100 мільйонів кубів газу, а раніше було 167. Експерти вважають, що таким чином Москва хоче домогтися зняття санкцій. Кремль намагається переконати, що Європа більше постраждає від того, що запроваджує санкції, аніж сама Росія. Загалом російські поставки газу до Європи вже скоротилися у 2,5 раза.

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