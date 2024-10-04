Нарушительница законодательства: Евросоюз подает в суд на Венгрию

Европейская комиссия решила подать иск в суд ЕС против Венгрии. Все из-за того, что венгерским правительством был принят закон о "защите суверенитета".

Комиссия считает, что этот закон нарушает законодательство Евросоюза. Об этом сообщает "Голос Америки".

Смотрите также Орбан хочет устроить "мирный саммит" между Украиной и Россией

ЕС предупреждал о недопустимости такого закона

Закон о "защите суверенитета" может позволить властям Венгрии преследовать лиц, которые обвиняются в подрыве суверенитета государства.

Он вступил в силу в декабре 2023 года. Согласно этому закону, в Венгрии сформировали государственный орган, который собирает информацию о любых группах или лицах, которые получают выгоду от иностранного финансирования и имеют влияние на мнение общества. К этому процессу также могут привлекаться спецслужбы Венгрии.

Правительство премьер Венгрии Виктора Орбана уверяет, что этим законом хотят ограничить финансирование политических партий из-за рубежа для проведения их избирательных кампаний.

Европейская комиссия решила подать на Венгрию в Суд ЕС, поскольку она считает ее национальный закон о "защите суверенитета" таким, нарушающим право ЕС. Этот закон основывает "Управление по защите суверенитета", которому поручено расследовать конкретную деятельность, которая, как утверждается, осуществляется в интересах другого государства или иностранного органа, организации или физического лица, которая вероятно может нарушить или поставить под угрозу суверенитет Венгрии,

– сообщила Европейская комиссия.

В феврале 2024 года Венгрия уже получала предупреждение от Комиссии, в котором последняя выразила обеспокоенность. Тогда Венгрия также уверяла, что ее закон не нарушает законодательство Евросоюза, а все беспокойства Комиссии назвала обоснованными.

Еврокомиссия признала этот ответ неудовлетворительным, поэтому в мае снова направила письмо в Венгрию, где повторила свои жалобы. Позиция венгерской стороны осталась неизменной.

Учитывая ответы властей Венгрии, ЕС говорит, что большинство жалоб по этому закону, остались без должного ответа. Против закона, к слову, также выступили представители гражданского общества Венгрии.