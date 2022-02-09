ЕС подготовил России письмо касательно Украины: хотят новых переговоров

Евросоюз подготовил письмо России об угрозе вторжения в Украину. Дипломаты призвали Москву отвести свои войска, а также провести новые переговоры.

Журналисты получили доступ к письму, которое является коллективным ответом ЕС на меморандум, которое в Европу направила Россия. Письмо подписал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

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Боррель подчеркнул, что дипломаты по-прежнему серьезно обеспокоены сложившейся ситуацией. Однако до сих пор убеждены, что напряженность и разногласия следует разрешать путем диалога.

Мы призываем Россию к деэскалации и прекращению наращивания военного присутствия в Украине и вокруг нее, а также в Беларуси,

– написал политик.

ЕС хочет новых переговоров с Россией

Боррель заявил, что ЕС и НАТО готовы продолжить диалог с Россией. Говорить собираются об укреплении всеобщей безопасности.

Да, предлагают переговоры в нескольких форматах:

на уровне ОБСЕ,

межправительственной группы,

в рамках Совета Россия – НАТО.

Особое внимание обратили на переговоры в рамках ОБСЕ, потому что все страны ЕС являются членами этой организации. В НАТО входит только 21 страна ЕС. В письме ОБСЕ назвали соответствующим форумом для решения проблем безопасности всех заинтересованных сторон.

Предварительные переговоры с Россией

Россия ранее выдвинула ультиматум США и НАТО, названный так называемыми "гарантиями безопасности". Москва требовала "нерасширения Альянса" на Восток, то есть фактически просила, чтобы Украину не принимали в НАТО.

Россия, США и НАТО провели переговоры по этой теме 10 и 12 января. В конце января Штаты передали письменные ответы на гарантии, но просили не публиковать их. В Кремле заявляли, что недовольны ответами.

На фоне обострения у границ Украины международное сообщество постоянно призывает России к диалогу. Предупреждают, что в противном случае, если Москва все-таки нападет, применят жесткие санкции.

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