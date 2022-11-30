Украинская энергосистема потерпела колоссальные повреждения в результате массированных российских атак. Международные партнеры пытаются помочь решить проблемы со светом. В частности, ЕС передаст Украине еще 40 электрогенераторов.

Об этом сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Он отметил, что это дополнительная помощь к уже выделенным более полтысячи генераторов.

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Электроприборы от ЕС

Россия пытается сломать моральный дух Украины, нанося удары по энергетической инфраструктуре и используя зиму как оружие войны против мирного населения,

– подчеркнул Боррель.

Представитель ЕС также добавил, что на встрече G7 государства координируют свою поддержку Украине. Евросоюз дополнительно направит нам еще 40 электрогенераторов. Кстати, ранее через механизм гражданской защиты ЕС уже предоставил Украине 550 таких устройств.

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50 миллионов долларов от США

29 ноября глава ОП Андрей Ермак сообщил, что Соединенные Штаты выделят Украине 50 миллионов долларов на закупку оборудования для восстановления энергосистемы Украины.

В новый пакет помощи вошли:

трансформаторы,

автовыключатели,

устройства защиты от скачков напряжения,

разъединители,

транспортные средства и другое критически важное оборудование.

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