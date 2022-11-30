Про це повідомив глава європейської дипломатії Жозеп Боррель. Та додав, що це додаткова допомога до вже виділених понад пів тисячі генераторів.

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Електроприлади від ЄС

Росія намагається зламати моральний дух України, завдаючи ударів по енергетичній інфраструктурі та використовуючи зиму як зброю війни проти мирного населення,

– підкреслив Боррель.

Представник ЄС також додав, що на зустрічі G7 держави координують свою підтримку для України. Євросоюз додатково відправить нам ще 40 електрогенераторів. До речі, раніше через механізм цивільного захисту ЄС вже надав Україні 550 таких пристроїв.

Цікаво США намагаються організувати "енергетичний ленд-ліз" для України, – NYT

50 мільйонів від США

29 листопада очільник ОП Андрій Єрмак повідомив, що Сполучені Штати виділять Україні 50 мільйонів доларів закупівлю обладнання для відновлення енергосистеми України.

До нового пакета допомоги ввійшли:

трансформатори,

автовимикачі,

пристрої захисту від стрибків напруги,

роз'єднувачі,

транспортні засоби та інше критично важливе обладнання.

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