Фермеры могут получить помощь от ЕС: кто именно и какую сумму

Евросоюз предоставит денежную помощь украинским агропроизводителям. Общая сумма программы – 1,5 миллиарда гривен (50 миллионов евро).

Она реализуется в рамках последнего пакета поддержки, выделенного ЕС Украине в июле 2022 года. Так, фермеры смогут уже этой осенью приступить к посевной, закупить корма, отремонтировать технику и так далее. В ведомстве отмечают, что процесс отбора кандидатов и получение выплат будет происходить прозрачно, быстро и безопасно.

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Кто может рассчитывать на помощь

Безвозвратную денежную помощь от Европейского Союза могут получить фермерские хозяйства и другие производители сельскохозяйственной продукции. Речь идет об аграриях, которые обрабатывают от 1 до 120 га сельскохозяйственных угодий или содержат от 3 до 100 коров.

Какую сумму можно получить

Производители должны быть зарегистрированы в Государственном аграрном реестре , через который будет проходить подача заявок и распределение средств.

Размер финансовой помощи для малых фермеров составляет:

3 100 грн на гектар обрабатываемых угодий сельскохозяйственного назначения (но не более 372 тысяч гривен);

5 300 грн на каждую корову, которая находится в собственности получателя (но не более 530 тысяч гривен).

Как отметили в отделе сотрудничества Представительства ЕС, в результате захватнической войны россии против Украины наши аграрии потеряли значительную часть посевов озимых. Поэтому экстренная поддержка малых агропроизводителей крайне важна.

Мелкие сельхозпроизводители, являющиеся основным источником продовольственной безопасности страны и основными производителями продукции для внутреннего потребления, пострадали больше всего,

– заметил Фредерик Куне, руководитель отдела сотрудничества Представительства ЕС в Украине.

По словам Министра аграрной политики и продовольствия Украины Николая Сольского, в настоящее время работают над расширением программ поддержки в Государственном аграрном реестре. "Призываю всех сельхозпроизводителей регистрироваться в системе и следить за обновлениями", – добавил он.

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