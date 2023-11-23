Глава венгерской общины Киева и Киевской области Тибор Томпа сказал 24 Каналу, что решение Еврокомиссии мудрое и правильное. Таким образом, Евросоюз действует в нескольких направлениях против премьера Венгрии Виктора Орбана.
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Не будет зависеть от газа и нефти России
В первую очередь отменяется вопрос относительно вето, которое наложила Венгрия на дальнейшую помощь Украине со стороны Евросоюза.
Также средства, которые должен будет получить Будапешт, пойдут на финансирование программы REPowerEU. Эта программа должна максимально отделить Венгрию от нефтегазового рынка России.
"Однако решение вопроса с выделением денег Венгрии может не прекратить спекуляции Орбана по блокированию помощи Украины со стороны ЕС", – подчеркнул Томпа.
Как Орбан продолжает спекулировать на вопросах помощи Украине и вступлению ее в ЕС: смотрите видео
Тяжелое положение
Ранее в СМИ опубликовали письмо, которое Орбан адресовал главе Европейского Совета Шарлю Мишелю. В нем премьер Венгрии отмечает невозможность дальнейшей помощи Украине пока Европейский Совет не даст оценку "выполнению и эффективности" политики ЕС в отношении Украины.
Этим письмом Орбан хотел привлечь к себе внимание,
– считает глава венгерской общины Киева и Киевской области.
В то же время средства, которые выделил ЕС Венгрии, должны приходить частями. Сначала 10%, а дальше поступление денег будет зависеть от выполнения страной реформ. Однако эти средства крайне необходимы Орбану.
"В Венгрии проходят протесты педагогов из-за того, что они месяцами не получают зарплату. К тому же власти хотят сократить педагогический состав. Кроме того, заморожены социальные программы из-за того, что не поступает финансирование субсидий из Европейского Союза. В Венгрии 7% валового национального продукта – это исключительно финансирование из ЕС", – подчеркнул Тибор Томпа.
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Венгрия – ЕС: важное
- Еврокомиссия одобрила выделение Будапешту почти миллиард евро на восстановление после пандемии COVID-19. Ранее эти средства были заморожены из-за несоблюдения Венгрией требований ЕС относительно верховенства права.
- Пока это решение еще предстоит принять Совету ЕС. После получения первого транша Еврокомиссия будет контролировать расходование этих средств. В случае, если будет обнаружено, что Венгрия не придерживается обязательств по выполнению реформ, существует механизм возврата средств.
- Напомним, что ранее Орбан прислал письмо председателю Европейского совета Шарлю Мишелю. Премьер Венгрии заявил о невозможности пока принятия каких-либо решений по финансированию Украины, началу переговоров о вступлении в ЕС или новых санкций против России.
- Орбан отметил необходимость проведения "стратегической дискуссии" по этим вопросам во время встречи лидеров стран ЕС в Брюсселе в декабре 2023 года.