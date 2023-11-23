Глава венгерской общины Киева и Киевской области Тибор Томпа сказал 24 Каналу, что решение Еврокомиссии мудрое и правильное. Таким образом, Евросоюз действует в нескольких направлениях против премьера Венгрии Виктора Орбана.

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Не будет зависеть от газа и нефти России

В первую очередь отменяется вопрос относительно вето, которое наложила Венгрия на дальнейшую помощь Украине со стороны Евросоюза.

Также средства, которые должен будет получить Будапешт, пойдут на финансирование программы REPowerEU. Эта программа должна максимально отделить Венгрию от нефтегазового рынка России.

Кстати говоря. Программа REPowerEU направлена на отмену зависимости стран-членов Европейского Союза от российского ископаемого топлива в течение 2030 года.

"Однако решение вопроса с выделением денег Венгрии может не прекратить спекуляции Орбана по блокированию помощи Украины со стороны ЕС", – подчеркнул Томпа.

Как Орбан продолжает спекулировать на вопросах помощи Украине и вступлению ее в ЕС: смотрите видео

Тяжелое положение

Ранее в СМИ опубликовали письмо, которое Орбан адресовал главе Европейского Совета Шарлю Мишелю. В нем премьер Венгрии отмечает невозможность дальнейшей помощи Украине пока Европейский Совет не даст оценку "выполнению и эффективности" политики ЕС в отношении Украины.

Этим письмом Орбан хотел привлечь к себе внимание,

– считает глава венгерской общины Киева и Киевской области.

В то же время средства, которые выделил ЕС Венгрии, должны приходить частями. Сначала 10%, а дальше поступление денег будет зависеть от выполнения страной реформ. Однако эти средства крайне необходимы Орбану.

"В Венгрии проходят протесты педагогов из-за того, что они месяцами не получают зарплату. К тому же власти хотят сократить педагогический состав. Кроме того, заморожены социальные программы из-за того, что не поступает финансирование субсидий из Европейского Союза. В Венгрии 7% валового национального продукта – это исключительно финансирование из ЕС", – подчеркнул Тибор Томпа.

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