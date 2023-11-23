Голова угорської громади Києва та Київської області Тібор Томпа сказав 24 Каналу, що рішення Єврокомісії є мудрим та правильним. У такий спосіб Євросоюз діє в декількох напрямках проти прем'єра Угорщини Віктора Орбана.

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Не буде залежати від газу та нафти Росії

Насамперед скасовується питання щодо вето, яке наклала Угорщина на подальшу допомогу Україні з боку Євросоюзу.

Також кошти, які має отримати Будапешт, підуть на фінансування програми REPowerEU, яка має максимально відокремити Угорщину від нафтогазового ринку Росії.

До речі. Програма REPowerEU спрямована на скасування залежності країн-членів Європейського Союзу від російського викопного палива протягом до 2030 року.

"Проте вирішення питання з виділенням грошей Угорщині може не припинити спекуляції Орбана щодо блокування допомоги України з боку ЄС", – наголосив Томпа.

Як Орбан продовжує спекулювати на питаннях допомоги Україні та вступу її до ЄС: дивіться відео

Скрутне становище

Раніше у ЗМІ опублікували листа, який Орбан адресував голові Європейської Ради Шарлю Мішелю. В ньому прем'єр Угорщини наголошує на неможливості подальшої допомоги Україні поки Європейська Рада не дасть оцінку "виконанню та ефективності" політики ЄС щодо України.

Цим листом Орбан хотів привернути до себе увагу,

– зауважив Голова угорської громади Києва та Київської області.

Водночас кошти, які виділив ЄС Угорщині, вона буде отримувати частинами. Спочатку 10%, а далі надходження грошей буде залежати від виконання країною реформ. Однак ці кошти є вкрай необхідними для Орбана.

"В Угорщині відбуваються протести педагогів через те, що вони місяцями не отримують зарплатню. До того ж влада хоче скоротити педагогічний склад. Крім того, заморожені соціальні програми через те, що не надходить фінансування субсидій з Європейського Союзу. В Угорщині 7% валового національного продукту – це виключно фінансування з ЄС", – підкреслив Тібор Томпа.

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