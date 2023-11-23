Голова угорської громади Києва та Київської області Тібор Томпа сказав 24 Каналу, що рішення Єврокомісії є мудрим та правильним. У такий спосіб Євросоюз діє в декількох напрямках проти прем'єра Угорщини Віктора Орбана.
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Не буде залежати від газу та нафти Росії
Насамперед скасовується питання щодо вето, яке наклала Угорщина на подальшу допомогу Україні з боку Євросоюзу.
Також кошти, які має отримати Будапешт, підуть на фінансування програми REPowerEU, яка має максимально відокремити Угорщину від нафтогазового ринку Росії.
"Проте вирішення питання з виділенням грошей Угорщині може не припинити спекуляції Орбана щодо блокування допомоги України з боку ЄС", – наголосив Томпа.
Як Орбан продовжує спекулювати на питаннях допомоги Україні та вступу її до ЄС: дивіться відео
Скрутне становище
Раніше у ЗМІ опублікували листа, який Орбан адресував голові Європейської Ради Шарлю Мішелю. В ньому прем'єр Угорщини наголошує на неможливості подальшої допомоги Україні поки Європейська Рада не дасть оцінку "виконанню та ефективності" політики ЄС щодо України.
Цим листом Орбан хотів привернути до себе увагу,
– зауважив Голова угорської громади Києва та Київської області.
Водночас кошти, які виділив ЄС Угорщині, вона буде отримувати частинами. Спочатку 10%, а далі надходження грошей буде залежати від виконання країною реформ. Однак ці кошти є вкрай необхідними для Орбана.
"В Угорщині відбуваються протести педагогів через те, що вони місяцями не отримують зарплатню. До того ж влада хоче скоротити педагогічний склад. Крім того, заморожені соціальні програми через те, що не надходить фінансування субсидій з Європейського Союзу. В Угорщині 7% валового національного продукту – це виключно фінансування з ЄС", – підкреслив Тібор Томпа.
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Угорщина – ЄС: важливе
- Єврокомісія схвалила виділення Будапешту майже мільярда євро на відновлення після пандемії COVID-19. Раніше ці кошти були замороженні через не виконання Угорщиною вимог ЄС щодо верховенства права.
- Наразі це рішення ще має ухвалити Рада ЄС. Після отримання першого траншу Єврокомісія буде контролювати витрачання цих коштів. У випадку, якщо буде виявлено, що Угорщина не дотримується зобов'язань щодо виконання реформ, існує механізм повернення коштів.
- Нагадаємо, що раніше Орбан надіслав листа голові Європейської ради Шарлю Мішелю. Прем'єр Угорщини заявив про неможливість допоки ухвалення будь-яких рішень щодо фінансування України, початку перемовин про вступ до ЄС чи нових санкцій проти Росії.
- Орбан зауважив на необхідності проведення "стратегічної дискусії" з цих питань під час зустрічі лідерів країн ЄС у Брюсселі у грудня 2023 року.