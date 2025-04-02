"Нам не хватает танков, бронемашин, артиллерии": в ЕС представили новую стратегию обороны

Еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс представил оборонную стратегию ЕС под названием "Белая книга". В Брюсселе хотят, чтобы страны ЕС тратили на военные нужды до 3,5% от ВВП.

В то же время там говорят, что это не является заменой членству в НАТО и не влияет на суверенность государств-членов Евросоюза. Об этом сообщил Андрюс Кубилюс на форуме по безопасности в Варшаве, передает корреспондентка 24 Канала.

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Какова новая стратегия обороны ЕС

По словам еврокомиссара, у Брюсселя действительно есть план увеличить военные бюджеты стран ЕС – по меньшей мере до 3,5% от ВВП. Сейчас же средний уровень расходов достигает 2%, а единственным лидером является Польша, которая тратит 4,7% от ВВП.

Среди планов – расширение производства оружия, которого критически не хватает в Европе. Однако, планируют ориентироваться на внутреннее развитие ОПК, чтобы уменьшить зависимость от внешних поставщиков.

Нам не хватает тысяч танков, бронемашин, артиллерии и высокотехнологичного оборонного оборудования. Нам нужно закрыть пробелы, прежде всего, за счет массового производства того, что мы уже производим,

– подчеркнул Кубилюс.

В ЕС также сосредоточатся над развитием критических авиаперевозок, дозаправок в воздухе и космических системах. Отдельно в стратегии есть приоритет восточных границ – в Польше уже работают над проектом "Восточный щит". Еврокомиссар отметил, что об обороне Европы надо не только говорить, а имплементировать готовые решения.

"Мы должны понимать, что Путина не остановить, если мы просто зачитаем ему "Белую книгу". Он будет сдержан только тогда, когда мы превратим "Белую книгу" в действие", – отметил еврокомиссар.

Планирует ли Еврокомиссия заменить НАТО

Европейская комиссия представила план ReArm Europe, направленный на реализацию масштабных оборонных инициатив с общим бюджетом в 800 миллиардов евро на ближайшие годы. Значительная часть этих средств, а именно 150 миллиардов евро, будет использована для предоставления кредитов, которые будут финансировать совместные оборонные проекты.

В частности, речь идет о модернизации военной инфраструктуры, развитие передовых технологий, включая беспилотными системами и средствами противодействия им, а также укрепление военной мобильности и защиты границ Евросоюза.

Кубилюс отметил, что Еврокомиссия не планирует заменить НАТО, а национальная безопасность остается государственной политикой каждой из стран-членов ЕС. Со своей стороны Брюссель готов предложить средства и координацию.

"Европейский Союз – это наша экономическая мощь. НАТО, вместе со странами-членами, здесь для военной обороны", – отметил Андрюс Кубилюс.

К слову, также стало известно, что ЕС работает над собственной системой спутниковой связи IRIS², которая должна заменить Starlink. Однако она будет доступна только с 2029 года.