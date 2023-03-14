ЕС одобрит общий план закупки боеприпасов для Украины на следующей неделе, – Bloomberg

СМИ сообщают, что Евросоюз вскоре подпишет общий план закупок боеприпасов для нашего государства. Однако сейчас у Альянса трудности с тем, чтобы обеспечить ВСУ 155-миллиметровыми снарядами. Собственно, это оружие крайне необходимо для украинской армии.

Одно из авторитетных американских изданий со ссылкой на собственные источники сообщило, что ЕС пытается найти способ удовлетворить неотложные потребности Украины в боеприпасах. В то же время, страны-члены блока уже достигли консенсуса относительно предоставления нашему государству дополнительных снарядов. Вероятно, о соответствующем решении на официальном уровне станет известно на следующей неделе.

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Все решится на встрече министров ЕС

Журналисты вспомнили, что украинские власти заявляли о том, что в этом году Вооруженным Силам понадобится около миллиона патронов на поле боя, чтобы эффективно противостоять захватчикам. В Эстонии сочли, что это обойдется в 4 миллиарда евро.

Украина использует в среднем от 60 до 210 тысяч боеприпасов в месяц, но европейская оборонная промышленность имеет мощность только 25 тысяч снарядов за это время. Между тем Россия выпускает от 20 до 60 тысяч снарядов в день,

– написали аналитики из издания Bloomberg.

Вместе с тем, со ссылкой на собственные источники, они отметили, что пока неизвестно, сколько именно денег могут выделить европейские партнеры на вооружение для Украины. По всей видимости, об этом станет известно на следующей неделе во время встречи министров иностранных дел и обороны стран Евросоюза.

Следует также сказать, что это событие произойдет прямо перед саммитом европейских лидеров в Брюсселе, где эта тема также будет стоять на повестке дня.

ЕС рассматривает три варианта обеспечения Украины боеприпасами

Вспомним, что недавно представитель ЕС по иностранным делам и другим вопросам Жозеп Боррель заявлял о том, что страны блока рассматривают три варианта того, как можно обеспечить Вооруженные Силы нашего государства боеприпасами.