Орбан постоянно "будет вставлять палки в колеса": какие возможности для давления он имеет
Европейский Союз 1 февраля согласовал помощь Украине на сумму 50 миллиардов евро. Ранее против этого решения выступал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, поэтому европарламентарии обдумывали различные варианты, что обойти возможное вето.
Наши европейские коллеги знают, как надо действовать в подобных ситуациях. Об этом 24 Каналу рассказал дипломат, бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин, заметив, что оказание помощи обсуждали не один месяц.
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Какой может быть реакция Венгрии
"К сожалению, у Орбана остается много возможностей, чтобы постоянно "вставлять палки в колеса". Он может это делать во время предвступительного процесса относительно членства Украины в ЕС, и во время самих переговоров", – рассказал дипломат.
Венгерский премьер хотел иметь не одноразовое политическое влияние на решение о 50 миллиардах евро. Он стремится сохранять за собой это влияние ежегодно. Например, будет решать условия для оказания помощи, сумму денег. Если на выборах в США победит Дональд Трамп, снова может появиться идея пересмотреть это решение.
Венгерский премьер стремится иметь свои "политические крючки". Это не является для Украины катастрофой, но такая ситуация рискованная, поэтому с ней надо считаться, а риски просчитывать,
– добавил Павел Климкин.
Наши европейские партнеры знают, как действовать. Например, они могут создать отдельный фонд или выделять средства от каждой страны. Орбан готов на компромисс, но может выдвигать непубличные условия и уже начинает это делать.
ЕС выделил Украине 50 миллиардов евро: что известно
- Все 27 лидеров Евросоюза согласовали предоставить Украине военную помощь. Речь идет о 50 миллиардах евро, которые Украина получит в течение четырех лет. Из этой суммы прямой помощи есть 17 миллиардов, еще 33 миллиарда – в форме кредитов. Президент Европейского Совета Шарль Мишель отметил, что такое решение обеспечит постоянное финансирование для Украины. Также он добавил, что ЕС известно, что "поставлено на карту".
- Ранее этот транш помощи несколько раз блокировал Виктор Орбан. Премьер-министр Польши Дональд Туск, комментируя эту ситуацию, заявил, что не стоит идти на компромиссы с венгерским премьером. Также он добавил, что в ЕС нет "усталости от Украины", но уже есть "усталость от Орбана". Туск обратился к союзникам с просьбой продемонстрировать свое единство вокруг Украины.
- Накануне голосования с Виктором Орбаном встретились лидеры стран ЕС. Западные СМИ пишут, что с политиком говорили премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Франции Эмануэль Макрон. Главной темой разговора было оказание помощи Украине. Встречу с представительницей Италии Орбан подтвердил сам, опубликовав соответствующее фото.