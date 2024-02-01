Орбан постоянно "будет вставлять палки в колеса": какие возможности для давления он имеет

Европейский Союз 1 февраля согласовал помощь Украине на сумму 50 миллиардов евро. Ранее против этого решения выступал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, поэтому европарламентарии обдумывали различные варианты, что обойти возможное вето.

Наши европейские коллеги знают, как надо действовать в подобных ситуациях. Об этом 24 Каналу рассказал дипломат, бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин, заметив, что оказание помощи обсуждали не один месяц.

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"К сожалению, у Орбана остается много возможностей, чтобы постоянно "вставлять палки в колеса". Он может это делать во время предвступительного процесса относительно членства Украины в ЕС, и во время самих переговоров", – рассказал дипломат.

Венгерский премьер хотел иметь не одноразовое политическое влияние на решение о 50 миллиардах евро. Он стремится сохранять за собой это влияние ежегодно. Например, будет решать условия для оказания помощи, сумму денег. Если на выборах в США победит Дональд Трамп, снова может появиться идея пересмотреть это решение.

Венгерский премьер стремится иметь свои "политические крючки". Это не является для Украины катастрофой, но такая ситуация рискованная, поэтому с ней надо считаться, а риски просчитывать,

– добавил Павел Климкин.

Наши европейские партнеры знают, как действовать. Например, они могут создать отдельный фонд или выделять средства от каждой страны. Орбан готов на компромисс, но может выдвигать непубличные условия и уже начинает это делать.

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