ЕС признает Украину кандидатом в члены ЕС, – Ермак о визите главы Европарламента
Источник:телеграм Андрея Ермака
Глава Европарламента Роберта Мецола была с визитом в Киеве. Она пообещала, что Украина станет кандидатом в члены Евросоюза.
Об этом сообщил руководитель Офиса Президент Андрей Ермак. Он также добавил, что ЕС примет участие в послевоенном восстановлении Украины.
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Мы продолжаем бороться с Россией, а после победы мы построим всю страну. Уверен, что Украина станет местом креативных идей и решений. Местом новой инфраструктуры и инвестиций,
– написал Ермак.
Визит Мецоли в Украину
Напомним, что глава Европарламента посетила Украину 1 апреля. Во время своего выступления она дала 3 обещания Украине:
- Евросоюз признает вторжение России в Украину посягательством на целую Европу, нападением на мир и его строй;
- Украина станет кандидатом в члены ЕС официально и быстро;
- Евросоюз будет помогать Украине в восстановлении разрушенных городов и сел в результате войны.
Кроме того, Европа продолжит помогать Украине финансово и обеспечивать всем необходимым военных, а также людей, пострадавших от войны.
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