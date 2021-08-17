ЕС признал победу "Талибана" в войне в Афганистане

Талибы полностью контролируют Афганистан и с этим придется смириться Евросоюзу. Он уже обещает помогать соседним с Афганистаном странам, принимать мигрантов.

Евросоюз признает, что "Талибан" выиграл войну в Афганистане. Соответствующее заявление сделал глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель во время онлайн-пресс-конференции с министрами МИД Евросоюза.

Кстати Талибы утверждают, что прекратят изготавливать и продавать наркотики

С "Талибаном" нужно решать практические вопросы

Боррель подчеркнул, что об официальном признании "Талибана" речи не идет. Впрочем, с террористами необходимо решать практические вопросы: например, относительно доступа в аэропорт Кабула для эвакуации. К тому же ЕС не хочет допустить нового мигрантского кризиса.

Талибан выиграл войну, мы должны разговаривать с новой властью в Кабуле, кем бы они не были, чтобы предотвратить миграционный и гуманитарный кризисы,

– сказал Жозеп Боррель.

ЕС будет помогать с потоком мигрантов

Во внешнеполитическом ведомстве Евросоюза отметили, что в результате захвата власти талибами может возникнуть новый мигрантский кризис.

ЕС будет оказывать поддержку соседним с Афганистаном странам в преодолении негативных последствий, которые ожидаются в связи с ростом потока мигрантов и беженцев,

– указал он.

Как мир реагирует на захват власти талибами

15 августа талибы захватили Кабул после того, как местные власти фактически капитулировали. Впоследствии они объявили полный контроль над Афганистаном.

Ген сек НАТО Йенс Столтенберг признал, что скорость, с которой талибы захватили Афганистан, стала для всех неожиданностью.

В мире обеспокоены этими событиями. Британский парламент вернется с каникул, чтобы 18 августа обсудить ситуацию на заседании.

Пакистан закрыл границу с Афганистаном. США, Великобритания, Германия, Испания и ряд других стран эвакуируют своих дипломатов.

Россия же заявляет, что не переживает, потому что имеет хорошие отношения с талибами.