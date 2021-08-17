ЕС признал победу "Талибана" в войне в Афганистане

17 августа 2021 , 22:01
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Источник:

24 канал

Талибы полностью контролируют Афганистан и с этим придется смириться Евросоюзу. Он уже обещает помогать соседним с Афганистаном странам, принимать мигрантов.

Евросоюз признает, что "Талибан" выиграл войну в Афганистане. Соответствующее заявление сделал глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель во время онлайн-пресс-конференции с министрами МИД Евросоюза.

Кстати Талибы утверждают, что прекратят изготавливать и продавать наркотики

С "Талибаном" нужно решать практические вопросы

Боррель подчеркнул, что об официальном признании "Талибана" речи не идет. Впрочем, с террористами необходимо решать практические вопросы: например, относительно доступа в аэропорт Кабула для эвакуации. К тому же ЕС не хочет допустить нового мигрантского кризиса.

Талибан выиграл войну, мы должны разговаривать с новой властью в Кабуле, кем бы они не были, чтобы предотвратить миграционный и гуманитарный кризисы,
 – сказал Жозеп Боррель.

ЕС будет помогать с потоком мигрантов

Во внешнеполитическом ведомстве Евросоюза отметили, что в результате захвата власти талибами может возникнуть новый мигрантский кризис.

ЕС будет оказывать поддержку соседним с Афганистаном странам в преодолении негативных последствий, которые ожидаются в связи с ростом потока мигрантов и беженцев,
 – указал он.

Важно! Между тем Президент США Джо Байден заявил, что не жалеет о решении вывести американские войска из Афганистана. Он мотивировал это тем, что американцы не должны погибать на войне, в которой сами же афганцы не готовы противостоять.

Как мир реагирует на захват власти талибами

  • 15 августа талибы захватили Кабул после того, как местные власти фактически капитулировали. Впоследствии они объявили полный контроль над Афганистаном.
  • Ген сек НАТО Йенс Столтенберг признал, что скорость, с которой талибы захватили Афганистан, стала для всех неожиданностью.
  • В мире обеспокоены этими событиями. Британский парламент вернется с каникул, чтобы 18 августа обсудить ситуацию на заседании.
  • Пакистан закрыл границу с Афганистаном. США, Великобритания, Германия, Испания и ряд других стран эвакуируют своих дипломатов.
  • Россия же заявляет, что не переживает, потому что имеет хорошие отношения с талибами.
Автор: Вероніка Климська