ЕС считает, что нужно два года, чтобы избавиться от зависимости от поставок российского газа

В Евросоюзе таки могут отказаться от российского газа. Но, как заявил Жозеп Боррель, для этого уйдет два года.

В интервью телеканалу Sky News Arabia Высокий представитель ЕС по внешним делам Жозеп Боррель подчеркнул, что в Европе не намерены ставить под запрет российские энергоресурсы. В то же время она будет искать альтернативные источники. И этот процесс может занять два года.

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В ЕС считают Россию ненадежным партнером

Боррель отметил, что в ЕС стремятся снизить зависимость от российских нефти и газа. Мол, после войны Россия кажется не слишком надежным партнером.

Поэтому мы хотим диверсифицировать наши источники, и Ближний Восток играет большую роль,

– отметил он.

Жозеп Боррель подчеркнул, что возобновляемые источники энергетики поспособствуют тому, чтобы ЕС сократил потребление ископаемого топлива.

Отметим, что ЕС и США 25 марта объявили о новой договоренности. Она предусматривает дополнительную транспортировку сжиженного газа в Европейский союз. Это делается для сокращения зависимости континента от России и ее энергоносителей.

Официальный Киев на постоянной основе призывает страны Европы отказываться от энергоносителей из страны-агрессора. Недавно о важности этого заговорили и в США и Великобритании.

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40% газа, транспортируемого в Европу – российский. И треть этого количества проходит через территорию Украины.