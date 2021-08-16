ЕС собирается на экстренное заседание из-за Афганистана: хотят предоставить убежище беженцам

Главы МИД стран Европейского Союза во вторник 17 августа проведут кризисные переговоры из-за ситуации в Афганистане. Основными вопросами экстренного заседания дипломатов ЕС будут эвакуация своих граждан и предоставление убежища беженцам.

Инициатором срочных переговоров стал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Их проведут в формате видеоконференции.

Обратите внимание Россия заявила о "хороших" отношениях с террористами Талибана

ЕС может предоставить убежище беженцам из Афганистана

Жозеп Боррель убежден, что Афганистан сейчас находится на распутье, а безопасность его граждан и международная безопасность сейчас находятся под угрозой.

Председатель Европарламента Давид Сассоли в твиттере заявил, что ситуация в Афганистане требует единого ответа от всех стран-членов ЕС. В частности Европа должна предоставить убежище беженцам.

Страна нуждается в длительном и всестороннем политическом решении, которое бы защищало права женщин и позволяло афганцам жить безопасно и достойно. Необходимо предоставить убежище тем, кому грозит преследование,

– добавил Сассоли.

Захват Кабула террористами "Талибана": главное

15 августа 2021 года боевики группировки "Талибан" начали наступление на столицу Афганистана – Кабул. Для избежания жертв, власти решили без боя сдать город.

Президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и покинул территорию страны. Изначально в окружении президента сообщали, что тот улетел в Таджикистан, однако в тамошнем МИДе эту информацию опровергли. Где сейчас находится Гани – неизвестно.

Террористы взяли под контроль почти всю инфраструктуру города. В Кабуле набирает обороты мародерство. Те, кто не смог или не захотел покидать Афганистан, стараются не выходить из домов.

Аэропорт Кабула до сих пор остается неподконтрольным боевикам. Так находятся американские военные. Аэродром стал последней надеждой тысяч афганцев, пытающихся покинуть страну иностранными эвакуационными рейсами.

В аэропорту погибли несколько человек. Точного количества пока не сообщают, однако известно, что несколько из них погибли в давке, а другие во время падения с самолета при попытке вылететь из Кабула держась за шасси самолета.