ЕС собирается на экстренное заседание из-за Афганистана: хотят предоставить убежище беженцам

16 августа 2021 , 16:38
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твиттер Жозепа Борреля

Главы МИД стран Европейского Союза во вторник 17 августа проведут кризисные переговоры из-за ситуации в Афганистане. Основными вопросами экстренного заседания дипломатов ЕС будут эвакуация своих граждан и предоставление убежища беженцам.

Инициатором срочных переговоров стал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Их проведут в формате видеоконференции.

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ЕС может предоставить убежище беженцам из Афганистана

Жозеп Боррель убежден, что Афганистан сейчас находится на распутье, а безопасность его граждан и международная безопасность сейчас находятся под угрозой.

Председатель Европарламента Давид Сассоли в твиттере заявил, что ситуация в Афганистане требует единого ответа от всех стран-членов ЕС. В частности Европа должна предоставить убежище беженцам.

Страна нуждается в длительном и всестороннем политическом решении, которое бы защищало права женщин и позволяло афганцам жить безопасно и достойно. Необходимо предоставить убежище тем, кому грозит преследование,
– добавил Сассоли.

Обратите внимание! Страны ЕС и ряд других стран мира, в том числе и Украина обнародовали совместное заявление. В ней страны призывают талибов разрешить покинуть Афганистан всем, кто этого желает.

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Автор: Іван Магуряк