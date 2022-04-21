ЕС согласился покупать тяжелое оружие и бесплатно передавать Украине, – Мишель

Евросоюз согласился закупать тяжелое оружие, чтобы бесплатно передавать его Украине. Об этом заявил глава Европейского совета Шарль Мишель.

По словам Мишеля, он сомневался в том, что ЕС согласится на такие условия, ведь это было очень сложное и беспрецедентное решение. Однако, согласия удалось достичь удивительно быстро. Это произошло еще в феврале, в первые дни войны.

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Через два дня после начала войны президент Зеленский позвонил мне и попросил координировать предоставление Украине оружия. Для ЕС это было очень сложное решение, мы такого никогда еще не делали. Но мы справились через несколько часов,

– вспомнил президент Европейского совета.

Через два месяца после принятия этого важного решения, Евросоюз выделил уже 1,5 миллиарда евро через инструмент European Peace facility для безвозвратных закупок на нужды Вооруженных Сил Украины. И это дополнение к поддержке, которую на двустороннем уровне оказывают страны-члены ЕС.

Политик рассказал, что у ЕС появилось понимание необходимости поставки Украине именно тяжелого оружия. По его словам, ввиду новой волны нападения российской армии на Востоке Украины это крайне важно и срочно. Из соображений безопасности, ее закупки и поставки не будут анонсироваться. Однако Мишель заверил, что ЕС в полной мере выполнит свои обязательства перед Украиной. "Мы должны и будем делать еще больше", – сказал он.

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