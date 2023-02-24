ЕС удалось согласовать 10 пакет санкций против России

В ЕС все-таки смогли договориться о 10-м пакете санкций против России. Об этом сообщил редактор "Радио Свобода" в Европе Рикард Джозвяк.

Журналист написал в своем твиттере, что послы стран-членов ЕС вечером 24 февраля согласовали 10 пакет санкций.

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Что предусматривают новые санкции

"Наконец-то дошли договоренности о новом 10-м пакете санкций ЕС в отношении России с начала вторжения в Украину ровно год назад", – написал он.

Об этом также сообщило шведское председательство в ЕС.

Отметим, что новые санкции усилят экспортные ограничения в отношении товаров двойного использования и технологий.

10-й пакет санкций включает "целевые ограничительные меры" против физических и юридических лиц, поддерживающих войну, распространяющих пропаганду или доставляющих беспилотников, которы используют оккупационные войска на войне в Украине.

Также санкции предусматривают определенные меры против распространения российской дезинформации.

Вместе страны-члены ЕС ввели самые сильные и масштабные санкции за всю историю, чтобы помочь Украине выиграть войну. ЕС един с Украиной и украинским народом. Мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется,

– говорится в сообщении.

Почему в ЕС так долго принимали важное решение

Отметим, что лидеры Европейского союза накануне годовщины полномасштабного вторжения России в Украину пообещали и дальше поддерживать наше государство финансовой, гуманитарной и военной помощью. Они заявили о новом пакете санкции в отношении страны-агрессора.

Однако ЕС не сразу смог единогласно принять десятый пакет санкций против России. Дело в том, что Варшава выступила против. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подчеркнул, что ограничения против страны-террористки слишком мягкие.

Польские дипломаты подчеркнули, что они не блокируют пакет, а хотят, чтобы эти санкции имели смысл.

Госдепартамент США к годовщине российского вторжения в Украину также ввел новые санкции

против элиты оккупантов. В частности, ограничения получили 50 высокопоставленных чиновников. Санкции также направлены на металлургию и горнодобывающую промышленность.