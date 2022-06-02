ЕС согласовал 6 пакет санкций против России, но без патриарха Кирилла в списке, – журналист

Евросоюз 2 июня согласовал 6 пакет санкций против России. В то же время ограничений удалось избежать одиозному патриарху Кириллу.

Новость сообщил журналист Рикард Йозвяк. Он добавил, что официальное сообщение можно ожидать уже завтра.

Заметьте Россия не сможет продавать нефть в Китай в тех объемах, что и в ЕС, – Подоляк

На исключении из санкционного списка скандального патриарха Кирилла, который фактически благословил уничтожение украинцев, настаивала Венгрия. Страна блокировала 6 пакет санкций.

По данным агентства DPA, именно из-за позиции Венгрии патриарху Кириллу удалось "выйти" из нового пакета.

Главное о 6 пакете санкций

Лидеры стран ЕС ввели частичное эмбарго на российскую нефть. Речь идет о запрете на поставки в страны ЕС сырой нефти и нефтепродуктов из России морским путем. Тем временем поставки нефти через нефтепровод "Дружба" пока еще будут действовать. Венгрию от нефтяного эмбарго освободили.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Евросоюз сократит экспорт нефти из России к концу 2022 года на 92%.

Кроме того, в 6 пакете санкций:

отключение Сбербанка от международной платежной системы SWIFT;

прекращение вещания российских дезинформационных каналов в Европе;

новые жесткие персональные санкции.

Россия потеряет десятки миллиардов евро

Владимир Зеленский поблагодарил ЕС за согласование 6 пакета санкций. Украинский лидер назвал практический результат такого решения.

Практический результат – это минус десятки миллиардов евро, которые Россия теперь не сможет направить на финансирование террора,

– подчеркнул президент.

Зеленский отметил, что Украина не собирается останавливаться на достигнутом. Как только заработает шестой санкционный пакет, сразу начнется подготовка седьмого.

Кулеба назвал опасный прецедент

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал очень красноречивым тот факт, что от анонса 6 пакета санкций до его принятия прошло более месяца. Дипломатам пришлось давить, чтобы новый пакет ограничений приняли.

"Опасный прецедент также заключается в том, что нашли особый режим для стран, которые получают нефть по южной ветке нефтепровода "Дружба", – заявил Кулеба.

Он добавил, что, в частности, это Венгрия. Именно давление с ее стороны задержало принятие пакета санкций.

Опасность заключается в том, что при обсуждении любых санкций для определенных стран создается отдельный режим. Есть гибкое единство вместо стопроцентного.

Как это было – Евросоюз согласовал шестой пакет санкций против России: смотрите видео