Саммит ЕС согласовал увеличение военной поддержки Украины, в том числе и ПВО

Участники саммита ЕС 15 декабря договорились о наращивании дальнейшей военной поддержки Украины. Также там пообещали направить усилия по привлечению к ответственности России за военные преступления.

В документе говорится, что ЕС остается преданным предоставлению политической и военной поддержки Украине, в частности через Европейский фонд мира и Миссию ЕС по военной помощи в поддержку Украины, а также путем усиления двусторонней поддержки, в частности, в сфере противовоздушной обороны и разминирования. противовоздушной обороны и помощи в разминировании

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Лидеры ЕС будут продолжать оказывать давление на Россию

Европейский совет также поддерживает усилия по обеспечению полной ответственности за военные преступления и другие тяжкие преступления в связи с агрессивной войной России против Украины, в частности, пути обеспечения ответственности за преступление агрессии.

Среди них упоминается также дальнейшая работа по использованию замороженных в ЕС российских активов для восстановления Украины и по возмещению нанесенного ей ущерба.

Лидеры государств ЕС подчеркнули, что будут продолжать усиление коллективного давления на Россию с целью прекращения ее агрессивной войны и вывода ее войск из Украины.

Европейский совет приветствует усиление ограничительных мер ЕС против России, в частности через девятый пакет ограничительных мер ЕС и ограничение международных цен на нефть… Европейский Союз готов и дальше усиливать ограничительные меры,

– говорится в выводах.

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