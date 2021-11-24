В ЕС согласовали снятие санкций с Александра Клименко, – журналист
Источник:твитер Рикарда Юзвяка
В Евросоюзе решили снять санкции с министра доходов и сборов Украины времен Януковича Александра Клименко.
Журналист Рикард Юзвяк рассказал, что послы ЕС согласовал исключение Клименко из санкционного списка.
Ранее ЕС хочет снять санкции с Александра Клименко, – СМИ
Ранее ограничения наложили за хищение государственных денег.
Теперь в санкционном списке осталось всего 7 человек. Среди них есть и беглый президент Виктор Янукович. При этом ЕС снял санкции с бывшего премьер-министра Николая Азарова и экс-министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого
Что надо знать об Александре Клименко
- Клименко был главой Министерства доходов и сборов Украины во время президентства Януковича. Однако 27 февраля 2014 года его уволили, а ведомство ликвидировали.
- В конце февраля 2014 года Клименко выехал из Украины. Неизвестно, где он находится сейчас.
- Клименко подозревают в злоупотреблении властью. В 2018 году расследовали несколько дел с многомиллиардными убытками, к которым он может быть причастен.
Текст поста Рикарда Юзвяка:
Послы ЕС решили исключить бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко из санкционного списка за растрату государственных средств. Сейчас в списке осталось лишь 7 человек.