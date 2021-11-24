Журналіст Рікард Юзвяк розповів, що посли ЄС погодили, аби виключити Клименка із санкційного списку.
Раніше ЄС хоче зняти санкції з Олександра Клименка, – ЗМІ
Раніше обмеження наклали за розкрадання державних грошей.
Тепер у санкційному списку залишилося всього 7 осіб. Серед них є й президент-втікач Віктор Янукович. Натомість ЄС зняв санкції з колишнього прем'єр-міністра Миколи Азарова та ексміністра енергетики та вугільної промисловості Едуарда Ставицького
Що треба знати про Олександра Клименка
- Клименко був главою Міністерства доходів та зборів України під час президентства Януковича. Однак 27 лютого 2014 року його звільнили, а відомство ліквідували.
- Наприкінці лютого 2014 року Клименко виїхав з України. Невідомо, де він є зараз.
- Клименка підозрюють у зловживанні владою. У 2018 році розслідували кілька справ з багатомільярдними збитками, до яких він може бути причетний.
Текст поста Рікарда Юзвяка:
Посли ЄС вирішили виключити колишнього міністра доходів і зборів Олександра Клименка з санкційного списку за розтрату державних коштів. зараз у списку залишилося лише 7 осіб.