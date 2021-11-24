Журналіст Рікард Юзвяк розповів, що посли ЄС погодили, аби виключити Клименка із санкційного списку.

Раніше ЄС хоче зняти санкції з Олександра Клименка, – ЗМІ

Раніше обмеження наклали за розкрадання державних грошей.

Тепер у санкційному списку залишилося всього 7 осіб. Серед них є й президент-втікач Віктор Янукович. Натомість ЄС зняв санкції з колишнього прем'єр-міністра Миколи Азарова та ексміністра енергетики та вугільної промисловості Едуарда Ставицького

Що треба знати про Олександра Клименка

Клименко був главою Міністерства доходів та зборів України під час президентства Януковича. Однак 27 лютого 2014 року його звільнили, а відомство ліквідували.

Наприкінці лютого 2014 року Клименко виїхав з України. Невідомо, де він є зараз.

Клименка підозрюють у зловживанні владою. У 2018 році розслідували кілька справ з багатомільярдними збитками, до яких він може бути причетний.

Текст поста Рікарда Юзвяка:

Посли ЄС вирішили виключити колишнього міністра доходів і зборів Олександра Клименка з санкційного списку за розтрату державних коштів. зараз у списку залишилося лише 7 осіб.