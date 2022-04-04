ЕС срочно готовит новые будущие санкции против России после зверств в Киевской области
Источник:Европейский совет
ЕС решительным образом осуждает зверства, совершенные российскими вооруженными силами в Украине. Брюссель приступил к работе над новыми санкциями.
Евросовет выступил с официальной реакцией на обнародованные факты преступлений россиян против мирного населения в Украине. Заявление обнародовано от имени Верховного представителя ЕС.
Раньше Макрон заявил о необходимости новых мощных санкций против России из-за зверства в Буче
На Россию распространяется международное право об оккупации
Убедительные изображения большого количества погибших и жертв среди мирного населения, а также разрушение гражданской инфраструктуры показывают истинное лицо жестокой захватнической войны, которую Россия ведет против Украины и ее народа,
– отметили в ЕС.
В ЕС подчеркнули, что массовые убийства в Буче и других городах Украины войдут в список зверств, совершенных на европейской земле. Ответственность за это несет исключительно Россия, которая в то время оккупировала эти украинские земли. Так что в этом случае действует международное право об оккупации.
ЕС в срочном порядке работает над санкциями
Мы полностью солидарны с Украиной и украинским народом в эти мрачные для всего мира часы. ЕС продолжит твердо поддерживать Украину и в срочном порядке продвигает работу над дальнейшими санкциями против России,
– добавили в обращении.