В ЕС трансформируют Европейский фонд мира: для Украины закладывают 5 миллиардов на 2024 год

Европейская служба внешних дел представила неофициальный документ государствам-членам ЕС. В нем объясняют, как будет работать обновленный Европейский фонд мира.

Верховный представитель ЕС по вопросам безопасности и иностранных дел Жозеп Боррель ожидает, что государства-члены Евросоюза смогут выделить пять миллиардов евро на военную помощь Украины в 2024 году. Об этом он заявил по результатам заседания Совета министров иностранных дел, передает корреспондент 24 Канала в Брюсселе.

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Украина – приоритетный вопрос для ЕС

Главный европейский дипломат отметил, что Украина остается приоритетным для Евросоюза вопросом. В ходе встречи европейские министры заслушали украинского коллегу Дмитрия Кулебу.

Боррель отметил, что Россия не добилась результатов на поле боя и понесла много потерь. Верховный представитель говорит, что Москва продолжает атаковать Украину в преддверии президентских выборов в России, о результатах которых "можно догадываться". Украина, напротив, заставила уйти российский флот из Крыма.

Во время заседания министры согласились, что сейчас не время ослаблять поддержку. Боррель анонсировал свой визит в Киев в начале февраля, согласовывая новый инструмент помощи под названием "Фонд содействия Украине".

Я надеюсь, мы достигнем договоренности о пополнении Европейского фонда мира на пять миллиардов евро, чтобы мы могли создать фонд помощи Украине. Мы представили неофициальный документ, чтобы объяснить государствам-членам, как будет работать Европейский фонд мира на этом новом этапе,

– сказал Боррель.

Дипломат также отметил, что среди государств-членов существует политическая договоренность по соглашению о передаче сверхприбылей от российских активов. Он уверен, что в скором времени решение будет принято.

Ранее журналисты сообщали, что Евросоюз разрабатывает новый план военной помощи для Украины. Он предусматривает совместные закупки вооружений на общую сумму в 22 миллиарда долларов.

Кроме того, лидеры ЕС планируют собраться 1 февраля. Они проведут встречу, чтобы обсудить экономический пакет для нашего государства. Речь идет о выделении 50 миллиардов евро.