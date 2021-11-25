Маасикас напомнил об очередном задержании крымских татар. Оккупанты задержали 31 человека, среди которых были женщины и дети. Посол решительно осудил такие действия России.

Кстати Массовые задержания крымских татар в Крыму: прокуратура открыла дело

Все задержанные должны быть немедленно освобождены, а преследования и запугивания в незаконно аннексированном Крыму должны прекратиться,

– подчеркнул Маасикас.

Массовые задержания крымских татар: что известно

В Симферополе 23 ноября задержали 31 активиста возле изолятора временного содержания. Там действительно было 10 женщин и 4 журналистов. Они пришли встретить Эдема Семедляева – адвоката украинских политзаключенных. Его взяли под стражу 12 ноября из-за обвинений в якобы неповиновении полиции.

1 ноября российские оккупанты задержали 19 крымских татар под зданием суда в Симферополе. Они пришли на заседание дела о приговоре фигурантам "дела Хизб ут-Тахрир". К слову, россияне часто задерживают жителей полуострова из-за якобы причастности к "Хизб ут-Тахрир". Это исламская политическая партия, которая запрещена в России, однако легальная в Украине и Крыму.

Текст поста Матти Маасикаса:

Осуждаем неоднократные массовые задержания крымских татар Россией. Недавно был задержан 31 человек, среди которых женщины и дети. Все задержанные должны быть немедленно освобождены, а преследования и запугивания в незаконно аннексированном Крыму должны прекратиться.