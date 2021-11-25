Маасікас нагадав про чергове затримання кримських татар. Окупанти затримали 31 людину, серед яких були жінки та діти. Посол рішуче засудив такі дії Росії.

До речі Масові затримання кримських татар у Криму: прокуратура відкрила справу

Усі затримані мають бути негайно звільнені, а переслідування та залякування в незаконно анексованому Криму мають припинитися,

– наголосив Маасікас.

Масові затримання кримських татар: що відомо

У Сімферополі 23 листопада затримали 31 активіста біля ізолятора тимчасового тримання. Там дійсно було 10 жінок та 4 журналістів. Вони прийшли зустріти Едема Семедляєва – адвоката українських політв'язнів. Його взяли під варту 12 листопада через звинувачення у начебто непокорі поліції.

1 листопада російські окупанти затримали 19 кримських татар під будівлею суду у Сімферополі. Вони прийшли на засідання справи щодо вироку фігурантам "справи Хізб ут-Тахрір". До речі, росіяни часто затримують жителів півострова через нібито причетність до "Хізб ут-Тахрір". Це ісламська політична партія, яка заборонена в Росії, проте легальна в Україні та Криму.

Текст поста Матті Маасікаса:

Засуджуємо неодноразові масові затримання кримських татар Росією. Нещодавно було затримано 31 особу, серед яких жінки та діти. Усі затримані мають бути негайно звільнені, а переслідування та залякування в незаконно анексованому Криму мають припинитися.