ЕС утвердил 7 пакет санкций против России: все подробности о новых ограничениях

Евросоюз утвердил новый – уже седьмой пакет санкций против россии. В Еврокомиссии надеются, что это пошлет мощный сигнал москве, что Европа будет давить столько, сколько нужно.

Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен. Накануне "зеленый свет" новым санкциям дали послы ЕС.

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Информацию о новых санкциях опубликовали в вестнике ЕС

Уже 21 июля информацию о новых карательных ограничениях против государства-агрессора опубликовали в официальном вестнике ЕС. Государства-члены Евросоюза согласились ужесточить и продлить санкции против кремля.

Государства-члены согласились с нашими усиленными, продленными санкциями ЕС против кремля.

Я приветствую это. Это посылает мощный сигнал москве: мы будем давить столько, сколько нужно,

– написала фон дер Ляен.