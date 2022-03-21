ЕС увеличит военную помощь Украине до 1 миллиарда евро, – МИД Германии
Источник:"Европейская правда"
ЕС планирует увеличить финансовую помощь Украине на покупку оружия до одного миллиарда евро.
Такую информацию сообщила федеральный министр иностранных дел Германии Анналены Бербок, прибыв на заседание министров иностранных дел и обороны ЕС в Брюсселе в понедельник.
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Министры стран ЕС примут политическое решение по выделению дополнительной финансовой помощи в понедельник, отметила Бербок.
По ее словам, правительство Германии обеспечит скорую реализацию заказов на оружие от немецких компаний.
Детали сроков и конкретных видов вооружения не будут разглашаться из соображений безопасности, в частности, из-за угроз РФ бомбардировать поставки западного оружия Украине. Нельзя говорить об этом публично, потому что это вопросы жизни и смерти,
– сказала она.
Ранее сообщалось, что в Евросоюзе планируют согласовать дополнительные 500 миллионов евро на военную помощь Украине в ближайшее время.
Напомним, что в конце февраля в ЕС решили выделить 500 миллионов евро на предоставление ВСУ летального оружия и запасов в рамках европейского инструмента по поддержке мира (European Peace Facility). Это было первое подобное решение в истории Евросоюза.
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