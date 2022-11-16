ЕС обещают помогать Украине оружием, но и на собственную безопасность выделяют огромные деньги

Евросоюз и дальше собирается оказывать военную помощь для украинской армии. Однако прежде хотят финансово наполнить Европейский фонд мира.

Об этом журналистке 24 канала Софии Трощук рассказал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Он отметил, пока продолжался разговор, многие украинские города атаковали российские ракеты. Впрочем, значительную часть сбили силы ПВО.

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Именно поэтому мы будем поддерживать поставки военной техники в украинскую армию,

– подчеркнул Боррель.

Нужно наполнить Европейский фонд мира

Он добавил, что следует наполнять финансами Европейский фонд мира. Для этого нужно уметь оказывать гибкую, быструю и эффективную поддержку в кризис. Однако, по словам Борреля, договоренностей на этот счет еще нет.

Работа в Совете ЕС будет продолжена. Дипломат надеется, что до конца года смогут принять меры, которые обеспечат финансовую устойчивость усилий через Европейский фонд мира.

Это связано с запросом Украины на оружие

Европейский фонд мира – это своеобразный "военный бюджет" в ЕС. Он формируется на средства вкладов стран-членов ЕС. За эти деньги осуществляют финансирование военных операций за границей.

Боррель продолжил, что тогда государства-члены смогут предоставлять оружие по запросу украинцев. Все это находится под контролем отдела Расчетной палаты в Брюсселе.

Кроме того, в ЕС планируется в 2023 году выделить дополнительные деньги на оборону. Однако это не обсуждали на заседании Совета ЕС.

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