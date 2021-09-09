ЕС вернул ограничения на въезд из шести стран: есть ли среди них Украина

9 сентября 2021 , 20:20
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Источник:

Евросовет

Евросоюз пересмотрел список стран, граждане которых могут путешествовать по территории ЕС без дополнительных ограничений. Из перечня исключили Армению, Азербайджан и еще 4 страны.

В то же время в перечень включили Уругвай. Ранее ЕС исключил из въездного списка США и еще пять стран.

Важно Польша и две скандинавские страны разрешили въезд украинским туристам

Какие страны убрали из списка

Кроме Армении и Азербайджана, из списка исключили:

  • Албанию;
  • Бруней-Даруссалам;
  • Японию;
  • Сербию.
Обратите внимание! Украина осталась в списке стран, для которых государства-члены ЕС должны с 30 августа 2021 года постепенно снимать ограничения на поездки.

Критерии для определения третьих стран обновили 20 мая и касаются эпидемиологической ситуации. Согласно требованиям ЕС, чтобы попасть в список безопасных поездок, стране необходимо иметь менее 100 случаев коронавируса на 100 тысяч населения в течение последних двух недель.

Сейчас в списке находятся

По состоянию на 9 сентября 2021 года в списке третьих стран, для которых страны-члены ЕС должны постепенно отменить ограничения на поездки, находятся:

  • Австралия;
  • Босния и Герцеговина;
  • Канада;
  • Иордания;
  • Новая Зеландия;
  • Катар;
  • Республика Молдова;
  • Саудовская Аравия;
  • Сингапур;
  • Южная Корея;
  • Украина;
  • Уругвай;
  • Китай, при условии подтверждения взаимности.
Автор: Альона Захарова