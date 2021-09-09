ЕС вернул ограничения на въезд из шести стран: есть ли среди них Украина

Евросоюз пересмотрел список стран, граждане которых могут путешествовать по территории ЕС без дополнительных ограничений. Из перечня исключили Армению, Азербайджан и еще 4 страны.

В то же время в перечень включили Уругвай. Ранее ЕС исключил из въездного списка США и еще пять стран.

Важно Польша и две скандинавские страны разрешили въезд украинским туристам

Какие страны убрали из списка

Кроме Армении и Азербайджана, из списка исключили:

Албанию;

Бруней-Даруссалам;

Японию;

Сербию.

Украина осталась в списке стран, для которых государства-члены ЕС должны с 30 августа 2021 года постепенно снимать ограничения на поездки.

Критерии для определения третьих стран обновили 20 мая и касаются эпидемиологической ситуации. Согласно требованиям ЕС, чтобы попасть в список безопасных поездок, стране необходимо иметь менее 100 случаев коронавируса на 100 тысяч населения в течение последних двух недель.

Сейчас в списке находятся

По состоянию на 9 сентября 2021 года в списке третьих стран, для которых страны-члены ЕС должны постепенно отменить ограничения на поездки, находятся: