ЕС возобновил переговоры с Ираном, которые должны закончиться снятием ряда санкций, – СМИ

В ЕС надеются, что вдохнули новую жизнь в возобновление ядерного соглашения с Ираном в 2015 году, которое недавно временно остановили. Однако США и Иран пока не договорились о дате новых переговоров.

Высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель отметил, что после разговора европейского дипломата с иранскими чиновниками в Тегеране достигли достаточного прогресса, чтобы возобновить ядерные переговоры после 2 месяцев тупиковой ситуации.

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С Ирана могут снять санкции

Переговоры по возобновлению ядерного соглашения Ирана 2015 с мировыми государствами временно приостановили с марта. В общем это произошло из-за настояния Тегерана на том, чтобы Вашингтон исключил "Корпус стражей Исламской революции" из списка американских террористических организаций.

Переговоры между ЕС и Ираном проводил европейский дипломат Энрике Мора. Он вернулся из Тегерана на этой неделе. По словам Борреля, Мора передал иранским политикам сообщения о том, что нужно что-то изменить в сложившейся ситуации. Их ответ был "достаточно положительным".

Эти вещи нельзя решить за одну ночь. Скажем, переговоры были заблокированы и пока они разблокировались, с перспективой достижения окончательной договоренности,

– отметил Боррель.

По сути, общий план соглашения, направленного на возобновление договоренности, сдерживающий ядерную программу Ирана в обмен на снятие экономических санкций, был согласован в марте. Однако, после последних требований России и спора по поводу списка иностранной террористической организации США, она оказалась в беспорядке. Западные чиновники в значительной степени теряют надежду, что это соглашение можно возродить.

"Это прошло лучше, чем ожидалось – переговоры зашли в тупик, а теперь они возобновились. Однако у нас все еще есть тяжелые препятствия на пути к соглашению", – заявил Боррель.

США и Иран пока не определились с датой новых переговоров

На этой неделе Мора была в Тегеране, чтобы спасти ядерное соглашение с Ираном 2015 года, из которого экспрезидент США Дональд Трамп вышел в 2018 году. Ее сторонами были Великобритания, Китай, Франция, Германия и Россия.

По словам одного из европейских чиновников, даты возобновления косвенных переговоров пока не определили. Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амирабдоллахиан отметил, что поездка Мори была возможностью выяснить, как решить оставшиеся проблемы.

"Хорошего и надежного соглашения удастся достичь, если Соединенные Штаты примут политическое решение и сдержат свои обязательства", – отметил министр.

В то же время, спикер Госдепартамента США на условиях анонимности заявил, что уверенности в сделке нет.

"Иран должен решить, настаивает ли он на посторонних условиях, хочет ли быстро заключить соглашение. Теперь это зависит от Ирана", – добавил спикер.

Он не уточнил, требует ли Иран до сих пор изъятия КСИР из списка FTO, однако отметил, что переговоры не проводятся публично.

"Суть заключается в том, что соглашения нет, как и уверенности в нем", – подытожил представитель Госдепа.

По информации французского дипломатического источника, мало шансов на то, что в ближайшее время Соединенные Штаты согласятся изъять элитные силы безопасности Ирана из своего списка иностранных террористических организаций.

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