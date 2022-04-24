ЕС возобновит переговоры о торговле с Индией, чтобы отрезать ее от России

Россия может оказаться в еще большей торговой изоляции. Отказаться от сотрудничества с агрессором может Индия.

Европейский союз попытается усилить изоляцию России и нанести новый удар ее экономике. Участником этого плана может стать Индия.

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Сотрудничество ЕС и Индии

ЕС работает над возобновлением торговых переговоров с Индией. Союз хочет не только стать альтернативой российскому рынку, но и наладить контакты в области технологий, защиты данных и цифровизации.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен должна провести встречу с премьером Индии Нарендрой Моди уже 25 апреля. Также сообщается, что более тесное сотрудничество с Индией будут налаживать и США.

Кроме того, ЕС и США учитывают, что именно Индия является крупнейшим покупателем российского оружия, которое ей необходимо для сдерживания Пакистана и Китая.

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