ЕС ввел санкции против ЧВК "Вагнера"
13 декабря 2021 , 11:31Читати новину українською
Источник:Твиттер Рикарда Йозвяка
Евросоюз ввел пакет новых санкций. В частности, карательные ограничения касаются ЧВК "Вагнера".
О новых санкциях сообщил корреспондент "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвяк. Он подчеркнул, что решение будет опубликовано в официальных источниках ЕС позже 13 декабря.
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Санкции также касаются трех энергетических компаний и 8 человек, которые связаны с группировкой наемников.
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