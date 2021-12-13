ЕС ввел санкции против ЧВК "Вагнера"

Евросоюз ввел пакет новых санкций. В частности, карательные ограничения касаются ЧВК "Вагнера".

О новых санкциях сообщил корреспондент "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвяк. Он подчеркнул, что решение будет опубликовано в официальных источниках ЕС позже 13 декабря.

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Санкции также касаются трех энергетических компаний и 8 человек, которые связаны с группировкой наемников.

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