ЕС вводит санкции против 351 депутата Госдумы и еще 27 человек и компаний
Источник:твиттер французского МИД
Евросоюз вводит санкции против российских депутатов, граждан и компаний. Там надеются, что эти ограничения "сильно ударят по стране-агрессору".
О таком решении сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Баррель. Это произошло 22 февраля после внеочередной неформальной встречи министров иностранных дел ЕС.
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Как пояснил Боррель, страны Евросоюза согласовали ограничение доступа России к их рынку капитала и финансовому рынку. Европейскому бизнесу запретили поддерживать любые отношения с донецкими и луганскими боевиками. Официальный Брюссель предостерег и Минск – если там поддержат действия Москвы, также попадут под ограничения.Обратите внимание! В санкционном списке ЕС – 351 депутат Госдумы, и еще 27 человек и компаний. В то же время Владимира Путина в нем нет.
Какие страны обещают санкции против России
Украинский парламент настаивает на жестких санкциях против России. На следующий же день после признания Путиным боевиков 336 народных депутатов поддержали соответствующее постановление. Нардепы отметили, что Москва усиливает агрессию и нарушает территориальную целостность нашего государства.
Среди стран, которые вводят ограничения:
- Великобритания;
- Германия;
- США;
- Канада;
- Польша.