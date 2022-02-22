ЕС вводит санкции против 351 депутата Госдумы и еще 27 человек и компаний

Евросоюз вводит санкции против российских депутатов, граждан и компаний. Там надеются, что эти ограничения "сильно ударят по стране-агрессору".

О таком решении сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Баррель. Это произошло 22 февраля после внеочередной неформальной встречи министров иностранных дел ЕС.

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Как пояснил Боррель, страны Евросоюза согласовали ограничение доступа России к их рынку капитала и финансовому рынку. Европейскому бизнесу запретили поддерживать любые отношения с донецкими и луганскими боевиками. Официальный Брюссель предостерег и Минск – если там поддержат действия Москвы, также попадут под ограничения.

Какие страны обещают санкции против России

В санкционном списке ЕС – 351 депутат Госдумы, и еще 27 человек и компаний. В то же время Владимира Путина в нем нет.

Украинский парламент настаивает на жестких санкциях против России. На следующий же день после признания Путиным боевиков 336 народных депутатов поддержали соответствующее постановление. Нардепы отметили, что Москва усиливает агрессию и нарушает территориальную целостность нашего государства.

Среди стран, которые вводят ограничения: