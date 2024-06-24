"Венгрия не имеет права на блок": Боррель объяснил на что пойдут 1,4 миллиарда евро помощи Украине

Совет ЕС согласовал правовую базу для использования доходов от замороженных российских активов на военную помощь Украине, несмотря на блокаду Венгрии. Первый транш суммой в 1,4 миллиарда евро поступит в июле, еще один миллиард евро – до конца этого года.

Об этом заявил высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики Жозеп Боррель, передает корреспондентка 24 Канала.

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ЕС передаст Украине 1,4 миллиарда евро

По словам Борреля, теперь эти средства будут направлены в Европейский фонд мира.

1,4 миллиарда будут доступны в течение следующего месяца и еще один миллиард до конца года. Они (средства – 24 Канал) будут выделены Украине, но на три цели: противовоздушная оборона, боеприпасы и поддержка украинской промышленности,

– сказал Боррель.

Главный дипломат ЕС отметил, что позиция Венгрии по этому вопросу не является важной, несмотря на важность единодушия при принятии решений. Боррель отметил, что "одна страна-член ЕС не участвовала в принятии решения", поэтому она не имеет права сейчас дискутировать, на что будут тратить средства.

Верховный представитель ЕС напомнил, что Путин продолжает атаковать Украину, нацеливаясь на энергетическую инфраструктуру.

"В эти выходные Харьков подвергся воздушным атакам, многочисленные жертвы, большой вред инфраструктуре, повреждены объекты", – сказал Боррель.

Венгрия до сих пор блокирует 6,5 миллиарда евро военной помощи

Боррель также добавил, что одна страна среди государств-членов ЕС до сих пор блокирует выделение военной помощи для Украины. Говорится о Венгрии, которая выступает против предоставления оружия. Об этом Боррель сообщил во время пресс-конференции по результатам заседания Совета ЕС.

К сожалению, мы вышли из Совета точно так же, как и пришли сюда. Заблокированными остаются 7 правовых актов для налаживания работу Европейского фонда мира. У нас все еще есть одна страна, которая это блокирует,

– подчеркнул Боррель.

Отметим, что своим блокированием Будапешт не дает передать 6,5 миллиарда евро на военную помощь Украине. Главный дипломат ЕС выразил надежду, что этот вопрос обсудят лидеры во время заседания Европейского Совета на этой неделе.